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Полина Гагарина: «Я для себя – самый строгий, страшный зритель. Мне кажется: не так махнула, не так спела»

26.09.2017 - 22:23

Полина Гагарина, певица, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В одном интервью Вы сказали, что: «Я, вообще, не разбираюсь в русскоязычной музыке. У меня нет в плейлисте, вообще, ничего русского. Я даже никогда не могу понять: будет это хитом или не будет».

Полина Гагарина, певица:
Правда.

Значит, Вам, вот, если бы Вы сами выбирали: слушать себя или не слушать, Вы, вообще, может быть, себя бы не слушали?

Полина Гагарина:
Вы знаете, я, вообще, себя не слушаю. То есть, в любом случае, что бы я не пела. То есть, даже и ту музыку, может быть, которую я слушаю, если бы я запела – только на английском языке – я бы, наверное, тоже себя…

Это странно – себя слушать, рисовать картины со своим изображением, развешивать их дома.

Это кажется Вам странным? Все певицы, которых я знаю, больше всего слушают себя.

Полина Гагарина:
Я не знаю. Для меня это странно. Я с трудом, вообще, переношу себя на телевидении и смотрю свои концерты. В общем, мне сложно это всё. Мне сложно себя оценивать адекватно. Мне кажется: всё не так, всё не туда, не так сделала, не так махнула, не так спела.

Источник фото: instagram.com/gagara1987/

Поэтому я для себя – самый строгий, страшный зритель. Поэтому чем меньше, тем лучше. Я слушаю песню в момент её создания, работы. То есть, я её слушаю много раз, поверьте.

Довожу её, естественно, до ума и больше не слушаю.

Только пою на концертах. А слушаю я музыку – если б я пела такую музыку, которую я слушаю, наверное, я была бы известна широкой публике в узких кругах. Потому что я слушаю, в основном, андеграунд, какой-то трип-хоп, джаз, соул, фьюжн.   

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