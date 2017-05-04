Ученица 11 класс средней школы №16 города Минска Полина Костеневич победила на международной олимпиаде экологических проектов «Golden Climate» в апреле в Кении.
Ученица 11 класс средней школы №16 города Минска Полина Костеневич победила на международной олимпиаде экологических проектов «Golden Climate» в апреле в Кении.
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