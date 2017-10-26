«Политика – болезнь. Кто ступил один раз на этот путь, заражается этим»: Анатолий Красуцкий, депутат 4 созывов Нацсобрания

Анатолий Красуцкий, депутат четырёх созывов Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Анатолий Красуцкий, депутат четырёх созывов Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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