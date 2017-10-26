новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

«Политика – болезнь. Кто ступил один раз на этот путь, заражается этим»: Анатолий Красуцкий, депутат 4 созывов Нацсобрания

26.10.2017 - 22:20

Анатолий Красуцкий, депутат четырёх созывов Национального собрания Республики Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Какие законопроекты рассмотрели белорусские депутаты на заседании 25 октября?
Какие законопроекты рассмотрели белорусские депутаты на заседании 25 октября?
Смягчение штрафов и предупреждение вместо протокола: что обсудят на парламентских слушаниях 25 октября
Смягчение штрафов и предупреждение вместо протокола: что обсудят на парламентских слушаниях 25 октября
Марианна Щеткина: если ты пообещал, ты должен это выполнить на 150%
Марианна Щеткина: если ты пообещал, ты должен это выполнить на 150%
2 октября депутаты рассмотрели вопрос оптимизации поставки нефти в Беларусь
2 октября депутаты рассмотрели вопрос оптимизации поставки нефти в Беларусь
Новый законотворческий сезон белорусских парламентариев: к рассмотрению подготовлено более 30 документов
Новый законотворческий сезон белорусских парламентариев: к рассмотрению подготовлено более 30 документов
Основным блоком нового законотворческого сезона в парламенте станет экономический
Основным блоком нового законотворческого сезона в парламенте станет экономический
«Проект с «Минскводоканалом» очень понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента
«Проект с «Минскводоканалом» понравился Европейскому инвестиционному банку»: 26 июня прошло заседание белорусского парламента
Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 26 июня
Совместное заседание двух палат белорусского парламента состоится 26 июня
Все новости по теме Парламент Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru