Политолог Ивановский о ЖД-диверсиях: это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны
Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи диверсий на железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Ивановский, политолог:
Действия, которые должны осуществляться по отношению к этим товарищам, попадают под программы антитеррора. Это первое. Второе, что надо отметить, – что ставшие в последнее время модными слова о том, что мы насмотрелись, начитались в каналах, рассматриваться будут как подготовка сознательная к проведению этих акций. Это попытка перевода ситуации в республике в состояние ведения партизанской войны. И идея эта идет из-за рубежа, однозначно. А те исполнители, которые в этом деле участвуют, должны понимать всю меру ответственности, которую они возлагают на себя.
Сегодня концентрация идет от «Черных пауков». Это 77-я бригада, которая работает. И не один, не двое этих мальчиков, а до 2 000 сотрудников, которые есть и разрабатывают саму идею проведения цветной революции на нашей территории. Достаточно почитать те же самые сведения, которые идут по этой части, да и заявления официальных лиц, руководителей СВР.
Нарушение контрактов, риск аварии и срыв графиков. Чем может закончиться диверсия на железной дороге?
Новости Беларуси. Из-за диверсий на железной дороге могут пострадать люди – такое мнение высказал в программе Новости «24 часа» на СТВ лидер сетевого движения «Инфоспецназ» Дмитрий Беляков.
Дмитрий Беляков, лидер сетевого движения «Инфоспецназ»:
Здесь могут пострадать и невинные люди абсолютно, потому что блокируется движение поездов, нарушается график движения. Здесь уже просто люди, которые хотят куда-то попасть, из точки А в точку Б. Другой вопрос, если идут грузовые поезда – здесь уже нарушение контрактов, нарушение времени поставок, санкции определенные к предприятиям применяются со стороны заказчика. Третий момент – если вдруг кто-то с кем-то столкнется, поезд сойдет с рельсов.
Нужно привлекать к этому все больше и больше внимания. А кураторы, проект Тихановская и проект Латушко, все больше и больше стараются вовлечь белорусов вот в это вот непонятное сопротивление непонятно с кем. И вот под этой вот нацисткой символикой, можно так выразиться.
Я считаю, что действия эти на железной дороге – это всего лишь один из моментов по пути радикализации протеста, по выводу простых уличных манифестаций к конкретному саботажу. Тут уже фактически факты и промышленного чуть ли не терроризма могут начаться, пострадать безвинные люди. Здесь нужно крайне жестко с точки зрения Уголовного кодекса, Административного кодекса подходить к таким правонарушениям, чтобы никому не было повадно.