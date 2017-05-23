Политолог Пётр Дуткевич: «Без страха сейчас невозможно строить политику, надо чем-то людей пугать»

Пётр Дуткевич, профессор политологии, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Пётр Дуткевич, профессор политологии, директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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