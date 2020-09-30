Политолог Сергей Мусиенко о ситуации в Нагорном Карабахе: «Надо сесть за стол переговоров»
Новости Беларуси. Тему конфликта между Арменией и Азербайджаном обсудим с нашим гостем в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поговорим и об уже состоявшейся встрече Макрона, а также о планируемой встрече Меркель с госпожой Тихановской.
У нас в студии – политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ» Сергей Мусиенко.
Евгений Поболовец, СТВ:
Ситуация в Карабахе вызывает обеспокоенность во всем мире. Естественно, и мы не можем пройти стороной. Какое влияние на разрешение конфликта может оказать Минская группа ОБСЕ? И может ли в конфликт вмешаться ОДКБ, членами которой являются и Армения, и Беларусь?
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Сергей Мусиенко, политолог, руководитель аналитического центра «ЭКООМ»:
Находиться в нейтральной позиции, на мой взгляд, наиболее верное решение, потому что по Карабаху – это конфликт, который начался в 1987 году еще, в 1988-м создана группа, в 1992-м – ОДКБ. Инициаторы ее Россия, Франция, США. И, заметьте, даже страна-инициатор – Франция – в лице своего лидера вместо того, чтобы заниматься вопросом Карабаха, который сейчас приобрел фазу активную военных действий, занялся другой ситуацией.
Евгений Поболовец:
Двойные стандарты опять?
За 30 лет не выработали четкого, понятного, приемлемого механизма решения этого конфликта
Сергей Мусиенко:
Намного серьезнее. За 30 лет они не выработали четкого, понятного, приемлемого механизма решения этого конфликта. Поэтому общественное мнение мировое уводится в сторону. Потому что та же позиция, которую выражают Германия, Франция и Украина по Беларуси по сегодняшней ситуации, она, мягко говоря, де-юре приводит к тому, что Минские договоренности не должны иметь продолжения. Понимаете, о чем намек? То есть вот эта условно поддержка условной оппозиции выглядит немножко иначе – это вообще-то работа над Луганском и Донецком, потому что следующий конфликт, возможно, будет провоцирован там, после Карабаха. Потом, может, Молдавия, или наоборот. Но то, что военные конфликты в открытой фазе будут увеличиваться и транспарироваться на эти горячие точки нерешенные, замороженные конфликты, которые уже 40 лет почти заморожены, это очевидно.
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Евгений Поболовец:
Ваши прогнозы: чем и как быстро может эта ситуация разрешиться?
Сергей Мусиенко:
Решение этого конфликта военным путем, конечно, нежелательно. Здесь надо сесть за стол переговоров. Но, на мой взгляд, 30-летняя площадка ОДКБ себя исчерпала.
Папа Римский Франциск: давайте вместе помолимся за мир на Кавказе
Мы продолжаем следить за ситуацией в Нагорном Карабахе. На спорной территории идут активные вооруженные столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Передвижение местных жителей ограничено. В городах повсеместно открываются пункты сдачи крови для пострадавших. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Последние новости с линии огня – в материале нашего корреспондента.
В очередной раз время разделилось на до и после для тысяч людей из Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан вспомнили о давнем конфликте и пустили в ход танки, тяжелую артиллерию, вертолеты и беспилотники, отметив на карте мира еще одну горячую точку. Страны обвиняют друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. А пока Баку и Ереван выясняют, кто первым открыл этот ящик Пандоры, страдают мирные граждане. В первые же часы десятки человек лишились крова и средств к существованию.
Местные больницы круглосуточно принимают пациентов. Этот мужчина едва сдерживает слезы. Во время артиллерийского обстрела погибла его маленькая дочь.
Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице
Противоборствующие стороны объявили в странах военное положение и мобилизацию. В Азербайджане – комендантский час. После 21:00 выйти из дома можно только при наличии специального разрешения. Также ограничено движение транспорта, а с 30 сентября заблокировали все социальные сети. Жители всерьез встревожены и надеются только на одно – чтобы конфликт не перерос в полномасштабную войну.
Матерей жалко. Детей растили. Я сама мать. Правда, говорят: погиб за родину. Родина... Не знаю.
Мой двоюродный брат сейчас на фронте. Ждем вестей от него. Надеемся, что живой и здоровый.
В Армении ограничили выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, все они потенциальные солдаты. Власти уже призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.
По всей стране открываются пункты сдачи крови. Ее за эти несколько дней пролилось немало. Ежедневно страны заявляют о росте числа погибших и пострадавших. Счет идет на сотни. Среди жертв в том числе гражданское население.
За развитием ситуации пристально следят уроженцы двух противоборствующих стран, которые уехали жить и работать за рубеж. Они вспоминают предыдущие столкновения с ужасом.
Бабушка прямо в пижаме отправила в подвал, сказав: «Началась война». Что говорит очевидец событий в Нагорном Карабахе
Самир Гасанов, азербайджанский политолог (Бонн):
Я сам пережил эту войну в детстве. Мой город находится примерно в 50 километрах от линии фронта. Я видел беженцев, которые оказались в моем городе в то время, в апреле 1993 года. За одну ночь прибыли 60 тысяч человек.
Айлин Бердуд-Мерино, руководитель армянско-немецкого симфонического оркестра (Кельн):
Мы желаем нашим семьям, нашим городам, нашим селам в Карабахе и в Армении, чтобы они могли жить мирно.
Реакция мировых лидеров и глав международных организаций на растущее напряжение между Арменией и Азербайджаном однозначна: конфликт необходимо срочно погасить, а жаркие баталии перенести с фронта за стол переговоров. К незамедлительному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе призвал стороны Совет безопасности ООН. Закрытые консультации по этому вопросу прошли 29 сентября. В случае необходимости СБ готов провести встречу с участием представителей Баку и Еревана, чтобы помочь им прийти к взаимопониманию. К сдержанности стороны призвал и Папа Римский Франциск.
Папа Римский Франциск:
Я молюсь за мир на Кавказе и прошу стороны в конфликте сделать конкретные жесты доброй воли и братства, которые могут привести к решению проблем без применения силы и оружия, но через диалог и переговоры. Давайте вместе помолимся за мир на Кавказе.
Свою помощь в разрешении конфликта предложила и Беларусь. Накануне МИД нашей страны также призвал страны как можно скорее остановить кровопролитие. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили готовность оказать любое содействие в продвижении диалога. Особенно с учетом того, что с 1992 года переговоры по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями – Россией, США и Францией.