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Полковник милиции о семейном насилии: 200 тысяч обращаются, 150 тысяч потом забирают заявления

23.10.2017 - 21:11

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь, полковник милиции:
Звучала цифра – 25 тысяч привлечённых к административной ответственности. По одной из статей. Всего – 50. А к нам обращаются в год примерно 200 тысяч.

То есть, только каждый четвёртый – это тот, кто привлекается к ответственности.

Насколько часто происходит ситуация, когда женщина написала заявление, потом они помирились, она пришла и забрала?

Сергей Красуцкий:
Это – ещё большее количество. То есть, надо вести речь: 150 или 140 тысяч – это именно та ситуация, когда к нам обратились, либо написали заявление, даже вплоть до того, что дело дойдёт до суда, ведь по этим делам можно примириться вплоть до – в судебном заседании.

И, в большинстве случаев – наверное, в 50% так и происходит.

Даже, если мы составляем протокол.

А суд может вынести решение об отселении агрессора?

Сергей Красуцкий:
Нет, у нас такой процедуры, на сегодняшний день, нет. На сегодняшний день, уже милицией применено почти 4 тысячи защитных предписаний.

Практически все они применяются с выселением.

Но процедура, всё-таки, немножко сложнее: надо два раза привлечь человека к административной ответственности и вынести официальное предупреждение.

Инна Саленикович, психолог-консультант общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:
Защитное предписание – только 30 дней. А дальше что делать? 30 дней и всё. 

Насилие в семье: «Что происходит»

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