Положена ли доплата за увеличение объёма работ?

Новости Беларуси. Если после сокращения сотрудника на оставшихся увеличивается нагрузка, должен ли наниматель доплачивать, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга (Гомель):

В нашем отделе работает 5 человек. Начальник хочет сократить количество сотрудников, но объём работ остается прежним.

Положены ли тому, кто останется, дополнительная оплата, ведь обязанностей у нас только прибавится?



Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Если будут сокращены люди, работники будут выполнять больший объём работ, наниматель обязан произвести доплату. Доплата производится по соглашению между работником и нанимателем в части размера

Артур Мотин, HR-директор IT-компании «IBA Group»:

Да, закон не предусматривает регулирования вопроса объёма возмещения.

Но в большинстве случаев, каждая должность на предприятии – она нормирована.

Есть нормы по обслуживанию, по выработке продукции. И просто так пойти на договорённость – не советую.