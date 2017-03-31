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Положена ли доплата за увеличение объёма работ?

31.03.2017 - 19:54

Новости Беларуси. Если после сокращения сотрудника на оставшихся увеличивается нагрузка, должен ли наниматель доплачивать, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ольга (Гомель):
В нашем отделе работает 5 человек. Начальник хочет сократить количество сотрудников, но объём работ остается прежним.

Положены ли тому, кто останется, дополнительная оплата, ведь обязанностей у нас только прибавится?


Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:
Если будут сокращены люди, работники будут выполнять больший объём работ, наниматель обязан произвести доплату. Доплата производится по соглашению между работником и нанимателем в части размера

Артур Мотин, HR-директор IT-компании «IBA Group»:
Да, закон не предусматривает регулирования вопроса объёма возмещения.

Но в большинстве случаев, каждая должность на предприятии – она нормирована.

Есть нормы по обслуживанию, по выработке продукции. И просто так пойти на договорённость – не советую.

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