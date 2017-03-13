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Польские специалисты подключаются к расследованию ЧП на Скидельском сахарном комбинате

13.03.2017 - 13:30

Новости Беларуси. Польские специалисты подключаются к расследованию ЧП на Скидельском сахарном комбинате. Представители зарубежной компании имеют опыт обслуживания оборудования, установленного на предприятии. В ближайшие дни они примут участие в следственных мероприятиях.

Ведут уголовное дело сотрудники главного управления Следственного комитета Беларуси. Допрошены десятки человек из числа персонала и руководителей завода, продолжается изучение изъятой технической документации.

В ночь на 25 февраля в одном из цехов комбината произошел взрыв, в результате которого пострадали 5 сотрудниц, трое из них скончались. За жизни еще двоих борются медики. Их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские специалисты подключаются к расследованию ЧП на Скидельском сахарном комбинате

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