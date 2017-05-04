«Получилось насыщенное действо». 4 мая на выставке «СМИ в Беларуси» презентованы две программы СТВ

Новости Беларуси. Самые актуальные тренды современной журналистики на крупнейшей медиа-площадке Европы. Международная выставка «СМИ в Беларуси» продолжает свою работу в Минске. Традиционно в форуме участвует и наш телеканал.

На стенде СТВ 4 мая презентовали программы «Новости спорта» и «Утро. Студия хорошего настроения». Главными героями стали ведущие и журналисты. Интерес у зрителей вызвали творческие конкурсы – песни и танцы заряжали энергией посетителей несколько часов. Кроме того, любой желающий мог попробовать себя в роли репортера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Меженный, ведущий СТВ:

С песнями, с танцами, шумно и со стихами, с аккордеоном, гитарой и призами. Так что, мне кажется, это вполне себе такое насыщенное действо получилось, в котором мы были рады принять участие.

Посетитель выставки:

Поднимает настроение прямо с самого утра. Очень хорошая программа.