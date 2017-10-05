новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Получится неразрывное соединение»: могилевские ученые научились увеличивать срок службы деталей сельскохозяйственной техники

05.10.2017 - 12:07

Новости Беларуси. Белорусское ноу-хау. Могилевские ученые нашли способ увеличения срока службы деталей сельскохозяйственной техники. Они разработали технологию нанесения износостойких покрытий на ножи агрегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычная сталь при скашивании, срезании или вырубке достаточно быстро выходит из строя. Ученые же придумали наплавлять на режущие кромки специальный металлический порошок. Его состав и технология нанесения держатся в секрете.

Евгений Марукович, академик, заведующий отделом Института технологии металлов Национальной академии наук Беларуси:
Можно вот этот нож-пластинку сделать из очень дорогой стали, ее закалить, она будет прочная и долго служить. И то в пределах условных – долго. Но это очень дорого. А изнашивается, в основном, режущая кромка. Самая главная и большая трудность – всего лишь 0,5 миллиметра – наплавляется это из материала порошка. Порошок должен расплавиться, и в это время должны быть такие условия соединения с тем металлом, чтобы атомы одного металла проникли в решетку кристаллическую другого. И только тогда получится неразрывное соединение. Это самая трудная и самая тяжелая задача.

Первая партия уже отправлена на испытание. Но работа над эффективным использованием различных сплавов продолжается. Например, как придать большую гибкость чугуну, а алюминию большую прочность. Ученые утверждают: сейчас человечество использует только 15-20 % свойств металлов.

«Получится неразрывное соединение»: могилевские ученые научились увеличивать срок службы деталей сельскохозяйственной техники

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Два научных объекта Беларуси признаны национальным достоянием
Два научных объекта Беларуси признаны национальным достоянием
Выявить наследственное заболевание и определить успешного спортсмена – на что способна белорусская генетика?
Нервные клетки восстанавливаются! Белорусские учёные разработали методику ускоренного восстановления нервных клеток
От сельского хозяйства до медицины: за 5 лет в Беларуси создано около 200 современных биотехнологий
От сельского хозяйства до медицины: за 5 лет в Беларуси создано около 200 современных биотехнологий
От идей до реальных проектов: международный центр технопарка БНТУ «Политехник» открылся в Минске
От идей до реальных проектов: международный центр технопарка БНТУ «Политехник» открылся в Минске
Разработка белорусских ученых: новый пожарный ствол появился в арсенале спасателей
Настоящее и будущее геологии, а также вклад в науку Игната Домейко обсуждают ученые 8 стран в Минске
Настоящее и будущее геологии, а также вклад в науку Игната Домейко обсуждают ученые 8 стран в Минске
Белорусские школьники завоевали 4 медали на Международной химической олимпиаде в Таиланде
Белорусские школьники завоевали 4 медали на Международной химической олимпиаде в Таиланде
Все новости по теме Белорусская наука
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru