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Польза поцелуев: как они влияют на наше здоровье, эмоциональное состояние и красоту?

06.07.2017 - 12:43

Справиться с плохим настроением, головной болью и низким давлением помогут поцелуи. Такое естественное приятное лекарство благотворно влияет на наше здоровье, эмоциональное состояние и красоту. И сейчас мы это докажем!

Ученые давно доказали, что главная причина старения – это стрессы, так что целуйтесь чаще! Кроме того, романтичные поцелуи повышают концентрацию гормона любви — окситоцина. Именно поэтому влюбленные люди всегда оптимистичны, уверены в себе и успешны.

Поцелуи – это отличная дыхательная гимнастика и профилактика легочных болезней, ведь во время  поцелуя мы делаем 60 вдохов в минуту вместо 20 обычных.

Более того, поцелуи – это эликсир молодости и красоты.

При поцелуях мы обмениваемся с партнером белками, минералами, жирами и конечно, бактериями, поэтому наш организм начинает усиленно вырабатывать антитела, способные противостоять инфекции и у нас автоматически повышается иммунитет! 

Благодаря естественным антибиотикам, фосфору и кальцию, входящим в состав слюны, поцелуй способен даже помочь при зубной боли и помочь в профилактике кариеса и пародонтоза.

Так что вместо того, чтобы в очередной раз залезть в аптечку, лучше – поцелуйтесь.

И все же поцелуй поцелую рознь! Вспомните взгляды Штирлица на его жену, разве между ними нет поцелуя? Это самые сильные чувства, которые только могут быть!

Есть теплый родительский поцелуй, формальный дипломатический, и даже поцелуй Иуды. Они могут быть взаимными и нет, затяжными и мимолетными. За каждым поцелуем скрывается наше отношение к человеку, социальное поощрение.

Но поцелуи – это древнейший эмоциональный рефлекс, который развит в нас на бессознательном уровне, это познавательный процесс.

Безусловно, поцелуй – это драгоценный ресурс, который стоит дарить только любимым. Так, немецкими учеными установлено, что мужчины, целующие жен перед уходом на работу, живут дольше на пять лет. По данным статистики, европеец целуется 7 раз за день, молодые пары около 12 раз, люди после 50 лет приблизительно 2 раза. Сегодня же в Международный день поцелуев мы желаем вам поставить рекорды! Будьте счастливыми и целуйтесь на здоровье!

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