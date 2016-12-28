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Пользователи соцсетей ломают голову над исчезнувшими женскими ногами

28.12.2016 - 13:44

Новости мира. Очередная интернет-загадка рассорила пользователей социальных сетей. В Нью-Йорке и Оттаве, Москве и Минске, Барселоне и Милане пытаются выяснить: куда подевались ноги на снимке.

Фотографию опубликовал один из пользователей Reddit. В описании он спросил, где ноги девушки, сидящей посередине.

На диване сидят пять девушек, но видны только четыре пары ног. Пользователи шутят: загадка совсем не в ногах девушки, которая сидит в центре, а в длине ног той, что сидит на подоконнике.

Некоторые предложили, что ноги никуда не девались: дело в том, что две девушки, сидящие слева, одеты в черные джинсы, поэтому разглядеть обе пары ног не представляется возможным.

Напомним, оптическая иллюзия уже не в первый раз становится предметом споров.

В начале года фотография девочек, которых нельзя сосчитать, разделила пользователей социальных сетей не несколько лагерей. На фотографии запечатлены несколько девочек в одинаковых нарядах. Однако сосчитать точное количество моделей на фото многим оказалось не под силу (здесь подробнее).

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