новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Помощь экологии с помощью пластилина: в Речице дети создают уникальные мультфильмы

16.07.2017 - 16:26

Новости Беларуси. В Речице детей учат делать пластилиновые мультфильмы. Лепить на экологическую тематику решили в эколого-культурном центре два года назад. За это время руками детей созданы десятки анимационных фильмов, некоторые из них даже транслировались по телевидению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответы на очень даже взрослые вопросы дети ищут при помощи своей фантазии и современных технологий. В арсенале – цифровая камера и специальное программное обеспечение. Но начинается все с детских рук.

Алина Морозова, юный аниматор:
У одного героя может быть 2-3 головы. Часто ли приходится менять головы? Когда как. Когда он смеется, ему все нравится, он полмультика может улыбаться, а когда что-то случилось, как, например, на нее напал паук и схватил в сети, она испугалась и сделала лицо такое. Мы каждый раз меняем.

С видом профессионала-мультипликатора о тонкостях процесса рассказывает 10-летняя Алина Морозова. В это время ее одногодка режиссирует на съемочной площадке.

Юрий Лабушев, юный аниматор:
Сейчас мы работаем над мультиком про двух монстров. У них была задача очистить наш мир от грязи, потому что они увидели нашу проблему, как мы засоряем землю.

Дети делают пластилиновые фильмы практически самостоятельно. Базовые знания приобретаются за месяц-два занятий.

Алексей Дывыденко, юный аниматор:
Мы ставим, снимаем один кадр и потом переставляем потихоньку.

Алеся Белая, руководитель экомультстудии, младший научный сотрудник Речицкого эколого-культурного центра:
Насколько актуально сейчас экологическое воспитание. И искали новые формы работы, в процессе мультипликации ребенок раскрывается.

За два года работы студии создано почти полсотни работ, некоторые из которых уже успели побывать в эфире региональных телеканалов. Хороший старт для будущего аниматора.

Это своеобразный пластилиновый архив, возможно, единственный в мире. За два года здесь скопились сотни персонажей. В каждой коробченке по целому мультфильму.

Старые работы не уходят на пенсию: на них делать мультфильмы учатся новые участники студии. Сейчас в планах ребят большой проект, с которым они примут участие в фестивале анимационных фильмов.

Помощь экологии с помощью пластилина: в Речице дети создают уникальные мультфильмы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы
«Сейчас работаем над мультиком про двух монстров»: в Речице дети создают из пластилина эко-мультфильмы
За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители
За главный приз «Анимаевки» будут бороться профессионалы и любители
Детская анимационная студия «Вектор» в студии программы «УТРО» на СТВ
Детская анимационная студия «Вектор» в студии программы «УТРО» на СТВ
Фестиваль «Анимаёвка» открылся в Могилёве 10 сентября
Фестиваль «Анимаёвка» открылся в Могилёве 10 сентября
Рекордное число белорусских фильмов включено в конкурсную программу «Золотого Витязя»
Белорусские мультфильмы, детский фильм и игровой фильм покажут на кинофестивале в России
Плакат
28 октября – Международный день анимации. Как белорусские мультипликаторы покоряют Канны и Болливуд?
16 Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2013» в Могилеве
16 сентября в Могилеве открылся международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка»
Статуэтка кинопремии «Золотой орел»
Белорусский мультфильм стал лучшей анимационной работой 2012 года на кинопремии «Золотой орел»
Все новости по теме Анимация
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru