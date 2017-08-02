Поправить его может только губернатор: на время уборочной значительно расширили полномочия председателей райисполкомов

Новости Беларуси. Закончить работы по уборке зерновых до 20 августа – такую задачу поставил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости завершился большой разговор, посвященный ходу уборочной кампании. На прямой связи с Минском руководители регионов. За столом, рядом с Президентом – министры профильных ведомств, специалисты в области сельского хозяйства.

На кону вопросы продовольственной безопасности страны. Зерно с полей необходимо убрать без потерь, чтобы обеспечить белорусов своим хлебом. Нынешняя страда проходит в непростых условиях: капризы погоды внесли свои коррективы, и аграрии идут с опозданием на 8-10 дней.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас темпы уборки зерновых крайне низкие, за день убирается не более 2-3 % площадей. Сразу отмечу, что все зависящее от государства для успешной уборочной кампании сделано. Финансовые ресурсы имеются, хозяйства обеспечены техникой (по крайней мере, никто не ставит вопросов по технике). По топливу на прошлой неделе подписано мое соответствующее распоряжение.

Однако меня информируют, что в ряде регионов плохо подготовились к уборочной страде.

Стоят неисправные зерноуборочные комбайны – по республике 7 % от общего количества. Свободно можно 2 % добавлять, потому что вранья предостаточно. Поэтому 8 %. И что поразительно, зерносушилки не смогли отремонтировать за зиму и весну. Ощущается в хозяйствах нехватка механизаторов. Никуда не годно, как будто не собирались убирать. Не всюду должным образом позаботились об обеспечении техники горючим, запасными частями, из-за чего возможны потери рабочего времени.

Нельзя допустить, чтобы, как это нередко бывает, механизм уборочной кампании работал в вальяжном режиме. Это грозит неизбежными потерями, которых допустить в этом году нельзя.

Уборку в основной массе следует завершить в первой половине, в крайнем случае – до 20 августа.

В этой связи от ответственных в стране за ход уборочной кампании хочу услышать следующее. Во-первых, почему плохо подготовили технику к уборке? Каков уровень готовности, прежде всего, комбайнового парка? При том предупреждаю о недопустимости приписок, за это ответите вдвойне. Министру внутренних дел, под контроль Госсекретариата, даны все полномочия для того, чтобы привлечь всех виновных к ответственности. Как мне докладывают, милиция начала исполнять свои обязанности по контролю за техническим состоянием техники в хозяйствах.

Цель одна – не допустить потерь. Я обращал месяц еще назад, притом дважды, внимание министра сельского хозяйства на то, чтобы контролировал, начиная с уборки рапса, качество уборки. Мы не можем удобрять зерном почву.

Не только погода сыграла роль в этой уборочной. Вопиющие факты бесхозяйственности озвучили 2 августа на совещании.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Не поддается объяснению такая ситуация, когда в начале уборки к работе не подготовлен ни один из имеющихся комбайнов. Как, например, в хозяйстве «Рубежница» Лиозненского района на 28 июля 2017 года все 9 зерноуборочных комбайнов не были готовы к работе, а так же и 2 зерносушильных комплекса. В хозяйстве птицефабрика «Велятичи» Борисовского района на 26 июля 4 зерноуборочных комбайна находились в неисправном состоянии, их ремонт не проводился. Это не единичные факты.

Самыми широкими полномочиями на период уборочной наделяются председатели райисполкомов.

Решения, которые будут приняты на этом уровне, окончательные. Коррективы могут вносить только губернаторы.

Александр Лукашенко:

Решения председателя райисполкома до 1 октября 2017 года, связанные с уборочной кампанией, окончательные и обжалованию не подлежат. Если председателю райисполкома нужно осуществить те или иные действия, значит, он их будет осуществлять. Никто не вправе вмешиваться в его распорядительно-организационные функции. Поправить его может, если он согласится, только губернатор. Я это говорю для того, чтобы потом не было ссылок, что у кого-то не хватило полномочий, чтобы убрать хлеба.

А вообще я скажу прямо – для председателей райисполкома и всех. Мы ведь договорились когда-то с вами. Даже я знаю, что в районах у нас три хозяйства проблемных, сложных. Половина нормально работает, четверть надо в чувство приводить, и они в состоянии работать и работают. Но три (максимум – четыре) в крупных районах хозяйства – проблемные. Вот занимайтесь ими. Не надо болтаться по району и делать вид, что вы что-то контролируете. Поезжайте туда, где вы нужны. Вот за эти три хозяйства персональную ответственность несет председатель райисполкома. Поэтому ему даны все полномочия. Действуйте! Власть в ваших руках.

К этому времени белорусские аграрии уже собрали первый миллион тонн зерна. Напряженная работа идет на полях всех областей страны. 1 августа к жатве присоединились северные регионы. Выросла и урожайность – 33,7 центнера с гектара. Впереди еще много работы: в планах собрать каравай весом более 7 миллионов тонн.