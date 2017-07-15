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Попробовать себя, посмотреть реакцию публики: акция «Свободный рояль» в Верхнем городе

15.07.2017 - 20:11

Новости Беларуси. «Свободный рояль» вновь собрал неравнодушных к музыке минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В исполнении непрофессионалов звучали Бетховен, Брамс, Чайковский.

Кто-то даже исполнял произведения собственного сочинения. Примечательно, что с каждым годом интерес к акции все выше, а очереди к инструментам – все длиннее. Может поэтому сегодня в Верхнем городе установили два инструмента.

Сергей Кузьменко, музыкант-любитель:
Одно дело – ты играешь дома, для себя, для семьи, другое дело – попробовать себя на большой сцене, посмотреть реакцию публики. Нравится, не нравится, сравнить с другими. Третий год такая акция, я третий год участвую.

Мне очень нравится, я каждый год ожидаю.

Попробовать себя, посмотреть реакцию публики: акция «Свободный рояль» в Верхнем городе

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