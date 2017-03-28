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Попытка поджога здания налоговой в Гомеле: к материалам дела приобщена видеозапись момента преступления

28.03.2017 - 16:40

Новости Беларуси. К материалам уголовного дела о повреждении здания налоговой инспекции в Гомеле приобщена видеозапись момента преступления. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Ролик размещен в сети Интернет от имени радикальной организации анархистов. На нем видны бутылки с зажигательной смесью.

Ранее анархисты взяли на себя ответственность за случившееся. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи и оперативные сотрудники в тесном взаимодействии осуществляют работу по уголовному делу, отрабатывается несколько версий произошедшего. Кроме того, вся поступающая информация оперативно анализируется правоохранительными органами.

На минувшей неделе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания налоговой инспекции в Гомеле (здесь подробнее). С места преступления были изъяты осколки стеклянных бутылок. А также ткань с запахом горюче-смазочных материалов. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда имуществу». Ее санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Попытка поджога здания налоговой в Гомеле: к материалам дела приобщена видеозапись момента преступления

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