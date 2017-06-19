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Попытка теракта в Париже: преступник, совершивший наезд на полицейский автобус, погиб

19.06.2017 - 22:54

Новости Франции. Тревожные новости вечером 19 июня приходят из Парижа. На Елисейских полях машина врезалась в полицейских фургон. Это произошло недалеко от театра Мариньи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здание оцеплено, зрители – эвакуированы. Проводится спецоперация. Водитель, который был за рулем машины, скончался от полученных ранений.

В его машине обнаружили оружие и взрывчатку.

В результате нападения сотрудники правоохранительных органов и граждане не пострадали. Расследование атаки поручено антитеррористическому подразделению прокуратуры Парижа.

Министр внутренних дел Франции квалифицировал действия преступника как попытку совершить теракт.

Жерар Колон, глава МВД Франции:
Виновник происшествия скончался. Это второе нападение на жандармов, оно показывает, насколько высок уровень террористической угрозы.

Попытка теракта в Париже: преступник, совершивший наезд на полицейский автобус, погиб

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