Поражения и лишь одно очко: ХК «Динамо-Минск» завершило домашнюю серию очередного чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело заключительную игру домашней серии регулярного чемпионата КХЛ.
«Зубры» принимали гостей из московского ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело заключительную игру домашней серии регулярного чемпионата КХЛ.
«Зубры» принимали гостей из московского ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
|«Грубые ошибки из ничего»: «Неман» в рамках хоккейной Лиги чемпионов упустил победу над «Цугом» из Швейцарии
|Новый сезон мужского хоккея на траве открыт: «Минск» обыграл брестский «Строитель»
|0:1. Хоккеисты минского «Динамо» с минимальным счетом уступили «Витязю»
|Зарплаты, легионеры, финансы и особые требования: какие темы Президент Беларуси обсудил на встрече с ХК «Динамо-Минск»
|«Главное, уважаемые друзья, это болельщики, которые приходят на ваши игры»: Президент Беларуси на встрече с хоккеистами
|Александр Лукашенко проводит встречу с игроками и тренерским составом ХК «Динамо-Минск»
|«Хотим извиниться за такой хоккей»: минское «Динамо» проиграло финскому «Йокериту» в домашнем матче чемпионата КХЛ
|23 августа на «Минск-Арене» «Зубры» встретятся с финским «Йокеритом»