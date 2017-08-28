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Поражения и лишь одно очко: ХК «Динамо-Минск» завершило домашнюю серию очередного чемпионата КХЛ

28.08.2017 - 21:04

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело заключительную игру домашней серии регулярного чемпионата КХЛ.

«Зубры» принимали гостей из московского ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поражения и лишь одно очко: ХК «Динамо-Минск» завершило домашнюю серию очередного чемпионата КХЛ

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