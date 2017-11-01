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Порошки сферической формы для 3D-печати: белорусская металлургия получила новую жизнь

01.11.2017 - 15:28

Новости Беларуси. Белорусская медицина намерена активно использовать современные технологии 3D-печати. Изделия, которые создаются при помощи принтера, представили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря о здравоохранении, речь идет об имплантах и другом оборудовании, которое сегодня применяют в своей работе врачи. Так же новые технологии сегодня используются в авиационной и космической сферах.

Тем временем, благодаря развитию 3D-направления вторую жизнь приобрела белорусская порошковая металлургия (в печати активно применяются порошки).

Александр Ильющенко, генеральный директор Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии НАН Республики Беларусь:
Оборудование, которым мы располагаем, позволяет делать порошки сферической формы для 3D-печати из самых различных металлов и сплавов металлов с максимальной температурой плавления до 3000ºС. То есть это самый широкий диапазон.

Перспективы связаны, в первую очередь, с информационными технологиями. И чем быстрее промышленность освоит сегодня эти технологии, тем более конкурентоспособную продукцию она будет выпускать на мировые рынки.

Технологию 3D-печати сегодня называют глобальным прорывом XXI века. В Беларуси эти технологии используют многие крупные предприятия, среди которых, МТЗ, МАЗ, Минский городской технопарк, активно осваивают врачи и ученые.

Порошки сферической формы для 3D-печати: белорусская металлургия получила новую жизнь

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