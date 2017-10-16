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Португалия и Испания охвачена лесными пожарами: власти предполагают, что это мог быть поджог

16.10.2017 - 17:24

Новости Португалии. Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 30 человек. 50 человек получили ожоги и ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центральной и северной частях страны объявлен красный – максимальный уровень опасности. Около 15 автомобильных дорог перекрыты.

По данным португальской службы Гражданской защиты, активными остаются 108 очагов возгорания. В их тушении задействованы около 5000 тысяч пожарных.

Пламя бушует и в испанской Галиссии. За выходные там уничтожено 4000 гектаров леса. Здесь также не обошлось без жертв. Погибли не менее 4 человек. Сейчас основная задача пожарных – уберечь от огня город Виго, в котором проживают почти 300 тысяч человек. Власти предполагают, что причиной трагедии стали преднамеренные поджоги.

Португалия и Испания охвачена лесными пожарами: власти предполагают, что это мог быть поджог

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