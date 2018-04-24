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С Посланием к народу и Национальному собранию Президент Беларуси обращается в 18 раз

24.04.2018 - 10:41

Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства собрались депутаты и сенаторы, министры, руководители регионов, крупных предприятий и дипломаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится Президент. За событием пристально следит, без преувеличения, вся страна. Слово – нашему корреспонденту Юлии Бешановой.

Мы находимся в эпицентре важнейшего общественно-политического  события года. Отсюда, из Овального зала Дома правительств, буквально через несколько минут глава государства обратится с ежегодным Посланием белорусскому народу и парламенту.

Белорусы за обращением следят у экранов телевизоров, в интернете,  в эфире радио. В зале же – чиновники и эксперты, правительство, депутаты и дипломаты, силовики и представители бизнеса, промышленники, представители ведущих банков и вузов. Одним словом,  все те, кому и предстоит вести страну по заданному сегодня курсу.   

С Посланием народу и Национальному собранию Президент обращается в  18-й раз. И это уже традиция. Как, впрочем, и место встречи. Овальный зал Дома правительства рассчитан на четыре сотни человек. Интересно, что окна в нем располагаются под потолком. Без искусственного освещения не обойтись. А нужное количество света законотворцам дает уникальная люстра «Звезда».  Весит она 5 тонн и состоит из 5 тысяч лампочек. Именно в этом зале глава государства ежегодно общается с представителями Верхней и Нижней палаты. Это конституционная обязанность. А вот периодичность обращения Президента к народу в Конституции не прописана. Но это  уже стало белорусской  отличительной чертой – вот так всем вместе открыто говорить о проблемах и искать пути их решения. Поэтому сенсаций и громких заявлений от выступления Президента ожидать стоит вряд ли.  

Еще на заре становления государственных традиций в 2002 году в Послании Александр Лукашенко сказал: «В нашем  государстве, имеющем ясную, четкую программу развития на ближайшее пятилетие и перспективу, Послание – это рабочий документ, определяющий подходы к решению стоящих перед обществом проблем». 

А вот содержание документа – это уже необходимость реагировать на  вызовы времени. Правила диктует внешняя и внутренняя политическая ситуация.

Давайте вспомним: практика подобных обращений в нашей стране появилась еще в  далеком 97-м. В то время главные вопросы – продукты и жилье. По темам Послания можно проследить, как развивалась Беларусь и с какими проблемами сталкивалась.  Каждый год становился знаковым для определенной сферы или  отрасли.

В 2001 году Александр Лукашенко говорит об инновациях и инвестициях. В 2005 стартует программа  возрождения села. «Агрогородки» – родом из этого документа. В 2017 году Президент начинает разговор с белорусами не с ситуации в нашей стране, а вокруг нее.

С Посланием к народу и Национальному собранию Президент Беларуси обращается в 18 раз

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