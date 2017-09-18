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«После 2010 года ситуация стабилизировалась»: алкоголизм в Минске перестал «молодеть»

18.09.2017 - 19:13

Новости Беларуси. О том, что молодые люди в столице Беларуси начали позже начинать употреблять спиртное, рассказали в программе «Большой город».

Александр Алишевич, и.о. главного врача УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:
Я работаю с 1996 года в этой системе и всё это время – 21 год – пишут, говорят, что молодеет.

И поначалу, до 2010 примерно, я соглашался с этим – что, действительно, молодеет.

Я видел очень молодых людей и их, действительно, по крайней мере, по моим наблюдениям, было всё больше. Но после 2010 года, к теперешнему моменту, я уже не буду соглашаться с этим. Всё-таки, ситуация стабилизировалась. Как общие цифры говорят о том, что она стабильна и даже с тенденцией к уменьшению по городу Минску, так и по возрасту.   

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