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После инцидента в Печах СК «поднял» материалы проверок и отказные материалы по случаям в армии за последние 6 лет

25.10.2017 - 14:13

Новости Беларуси. Речь идет о случаях гибели и причинении телесных повреждений. Не исключено, что некоторые дела будут возобновлены, а отказы в возбуждении уголовных дел – отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своими глазами увидеть место, где произошла трагедия: Комитет солдатских матерей провел свое расследование в Печах

Такое решение вызвано широким общественным резонансом. Многие фигуранты прежних дел под влиянием трагических событий прервали свое молчание.

25 октября председатель Следственного комитета рассказал журналистам о результатах судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти рядового Коржича.

Подробнее здесь.

После инцидента в Печах СК «поднял» материалы проверок и отказные материалы по случаям в армии за последние 6 лет

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