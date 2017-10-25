После инцидента в Печах СК «поднял» материалы проверок и отказные материалы по случаям в армии за последние 6 лет

Новости Беларуси. Речь идет о случаях гибели и причинении телесных повреждений. Не исключено, что некоторые дела будут возобновлены, а отказы в возбуждении уголовных дел – отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение вызвано широким общественным резонансом. Многие фигуранты прежних дел под влиянием трагических событий прервали свое молчание.

25 октября председатель Следственного комитета рассказал журналистам о результатах судебно-медицинской экспертизы по делу о смерти рядового Коржича.