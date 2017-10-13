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После перевода уменьшилась зарплата: должны ли компенсировать?

13.10.2017 - 18:54

Новости Беларуси. На что может рассчитывать работник, если после перевода потерял в зарплате, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
В Трудовом кодексе есть норма, что работник, который вследствие перемещения потерял в заработной плате, она уменьшилась не по его вине – наниматель обязан ему доплачивать до средней заработной платы в течение 2 месяцев со дня перемещения. То есть, такое право есть у работника и такая обязанность есть у нанимателя.

Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

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