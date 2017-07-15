После резни в Хургаде усилены меры безопасности: дополнительные наряды выставлены у всех отелей

Новости Египта. Германия подтвердила информацию о гибели двух немецких граждан при нападении в египетском курортном городе Хургада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июля неизвестный мужчина атаковал отдыхающих в одной из местных гостиниц.

На месте погибли две гражданки Германии, ранения получили две женщины из Армении, жительница Чехии и россиянка.

Посольство Беларуси в Египте сообщило, что наших граждан среди пострадавших нет. Следователи рассматривают как версию бытового конфликта, так и возможность теракта.