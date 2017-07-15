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После резни в Хургаде усилены меры безопасности: дополнительные наряды выставлены у всех отелей

15.07.2017 - 16:55

Новости Египта. Германия подтвердила информацию о гибели двух немецких граждан при нападении в египетском курортном городе Хургада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 июля неизвестный мужчина атаковал отдыхающих в одной из местных гостиниц.

На месте погибли две гражданки Германии, ранения получили две женщины из Армении, жительница Чехии и россиянка.

Посольство Беларуси в Египте сообщило, что наших граждан среди пострадавших нет. Следователи рассматривают как версию бытового конфликта, так и возможность теракта.

Сейчас в Хургаде усилены патрули. Дополнительные наряды выставлены у всех отелей.

После резни в Хургаде усилены меры безопасности: дополнительные наряды выставлены у всех отелей

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