новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

После салюта у стелы «Минск – город-герой» выступят популярные исполнители, в том числе группа NaviBand

03.07.2017 - 09:39

Новости Беларуси. Ярким аккордом дня станет концерт «Беларусь молодая моя». На нем выступят не только ведущие белорусские артисты, но и победители творческих конкурсов и учащиеся ВУЗов. Это будет своего рода презентация талантливой творческой молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в завершении программы тысячи белорусов исполнят вместе гимн нашей страны.

Анжелина Микульская, режиссер гала-концерта «Беларусь молодая моя»:
Праздник должен закончиться весело, на подъеме. Будет большой гала-концерт, где выступят все мастера нашей эстрады. А так как концерт посвящен молодежи, будут очень неожиданные дуэты, где будет прослеживаться преемственность поколений.

Продолжит акцию салют: первые залпы в столице ожидаются в 23:00. Уже после – на площадке у стелы «Минск – город-герой» – выступят популярные исполнители, в том числе и финалисты «Евровидения» – группа NaviBand.

После салюта у стелы «Минск – город-герой» выступят популярные исполнители, в том числе группа NaviBand

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Грандиозный фотофакт: парад в Минске 3 июля 2017
Грандиозный фотофакт: парад в Минске 3 июля 2017 (обновляется)
Исторические реконструкции, фуд-корты, концерт популярных песен и салют: афиша мероприятий на 3 июля в Минске
Исторические реконструкции, фуд-корты, концерт популярных песен и салют: афиша мероприятий на 3 июля в Минске
День Независимости Беларуси: как отметят праздник в областных центрах
День Независимости Беларуси: как отметят праздник в областных центрах
Броневик «Кайман», «Волат» и «Амфибия»: какие новинки военпрома увидят зрители на параде 3 июля
Броневик «Кайман», «Волат» и «Амфибия»: какие новинки военпрома увидят зрители на параде 3 июля
«Видишь развитие страны, мощь страны»: с каким настроением пришли зрители на военный парад
«Видишь развитие страны, мощь страны»: с каким настроением пришли зрители на военный парад
Лидеры государств поздравляют Беларусь с Днем Независимости
Лидеры государств поздравляют Беларусь с Днем Независимости
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости
Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости
Беларусь отмечает главный государственный праздник – День Независимости
Беларусь отмечает главный государственный праздник – День Независимости
Все новости по теме День Независимости 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru