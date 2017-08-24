После ссоры в суде участники слушания устроили перестрелку в сквере Стамбула

Новости Турции. Не менее двух человек были ранены в результате перестрелки в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В здании суда между участниками слушания по делу об убийстве возник конфликт.

Охранникам удалось вывести дебоширов на улицу. Одна из групп отправилась в сквер неподалеку. Чуть позже к ним подъехал автомобиль, из которого злоумышленники открыли огонь и скрылись.

Двоих пострадавших в крайне тяжелом состоянии госпитализировали медики.

В ходе следствия полицейские выяснили: правонарушители доехали до заправки, бросили там машину и сбежали. Данные подтверждает запись с камеры видеонаблюдения. Ведется поиск подозреваемых.