После жуткого ливня на Польшу надвигаются ураганы

Новости Польши. Дожди обрушились на запад Польши. Улицы затоплены, спасатели пожарных бригад помогают горожанам. В 11 воеводствах страны синоптики прогнозируют ураганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Дожди обрушились на запад Польши. Улицы затоплены, спасатели пожарных бригад помогают горожанам. В 11 воеводствах страны синоптики прогнозируют ураганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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