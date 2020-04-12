Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 12 апреля
Новости Беларуси. По состоянию на 12 апреля в Беларуси сделано более 64 тысяч тестов на COVID-19. Для их проведения задействованы 17 лабораторий.
Как сообщает Минздрав, у 2578 человек подтверждено наличие коронавируса. У большинства заболевание протекает в лёгкой или средней форме. 50 пациентам нужна поддержка аппарата ИВЛ.
К настоящему моменту вылечились и выписаны 203 человека. 26 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом, умерли.
Ранее Минздрав заявил, что рассчитывает на сознательность населения при выполнении рекомендаций по борьбе с коронавирусом.
Об этом говорилось на пресс-брифинге с экспертами Европейского регионального бюро ВОЗ – здесь подробности.
Как с COVID-19 борются в белорусских больницах, и что значит рискованное земледелие для страны? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Какие самые последние данные по распространению COVID-19? К эфиру готовится итоговая информационно-аналитическая программа «Неделя». Традиционно она выйдет в эфир в воскресенье.
Итак, смотрите программу «Неделя» 12 апреля в 19.30.