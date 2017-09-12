новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине

12.09.2017 - 17:53

Новости Беларуси. От вопросов назначения пенсий до внесения изменений в законодательство – выездные приемы можно рассматривать как действенный инструмент мониторинга за работой чиновников на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал 12 сентября главный советник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь. Петр Катушкин привел встречу с жителями Гомельской области. Многие вопросы удалось решить во время приема.

Петр Катушкин, главный советник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь:
Именно такая практика помогает четко и слаженно узнать ситуацию о состоянии работы с обращениями граждан на местах. Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему. Ведь иногда люди и правы, что существует волокита, бюрократизм.

Василий Домашкевич, житель Мозыря:
Вот, допустим, Петр Прокофьевич был в Мозыре, когда там спорный вопрос стал по строительству дома на придомовой территории четырех домов и детской площадке. Пока он не приехал, люди стояли почти четыре месяца почти каждый день в 20-30ºС морозы, ждали решения.

Общая тенденция по стране – сокращение обращений граждан. Например, на нынешний прием к представителю Администрации Президента записались всего 8 человек.

Посмотреть, как местные органы власти решают ту или иную проблему: Петр Катушкин провел выездной прием в Жлобине

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

12 сентября в Жлобинском райисполкоме жители района смогут задать свои вопросы представителю власти
12 сентября в Жлобинском райисполкоме жители района смогут задать свои вопросы представителю власти
То, что можно исправить, надо делать, чтоб жить было лучше: выездные приемные в Беларуси
То, что можно исправить, надо делать, чтоб жить было лучше: выездные приемные в Беларуси
Руководители министерств и ведомств 8 и 9 сентября проведут встречи с жителями регионов Беларуси
Руководители министерств и ведомств 8 и 9 сентября проведут встречи с жителями регионов Беларуси
График школьного автобуса, трудоустройство: десяток обращений рассмотрели в Каменецком районе
График школьного автобуса, трудоустройство: десяток обращений рассмотрели в Каменецком районе
6 сентября в Зельвене, Высоком и администрации Московского района Минска пройдут выездные приемные
6 сентября в Зельвене, Высоком и администрации Московского района Минска пройдут выездные приемные
Прямые телефонные линии: 2 сентября на вопросы ответит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич
Прямые телефонные линии: 2 сентября на вопросы ответит заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич
Задать вопрос управляющему делами Миноблисполкома Владимиру Гуринович можно будет 26 августа
Задать вопрос управляющему делами Миноблисполкома Владимиру Гуринович можно будет 26 августа
Задать вопрос первому заместителю Миноблисполкома Игорю Макару можно будет 19 августа
Задать вопрос первому заместителю Миноблисполкома Игорю Макару можно будет 19 августа
Все новости по теме Прием граждан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru