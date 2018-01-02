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«Посмотрите на целостность упаковки»: как выбрать пиротехнику

02.01.2018 - 21:00

Новый год – весёлый и яркий.

А ещё – шумный и взрывоопасный.

Сложно обойтись без хлопушек, бенгальских огней и салютов. Это, конечно, красиво, но к таким вещам нужно относиться ответственно и соблюдать некоторые правила.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Любой покупатель, приобретая пиротехнические изделия, может попросить у продавцов сертификат соответствия. Это говорит о том, что продукция, которую вы приобретаете, прошла определённую проверку. На что ещё стоит обратить внимание?

На срок изготовления и срок хранения.

Посмотрите на целостность упаковки. Очень важно изучить инструкцию, которая прилагается, и выполнять все рекомендации, которые в ней указаны.

Не стоит приобретать продукцию «с рук». Она может оказаться некачественной и опасной. Нужно это делать в специальных магазинах.

Анастасия Швайбович:
Стоит обратить внимание, что не стоит самостоятельно изобретать пиротехнические изделия. Также не разбирать приобретённые, и не разбирать несработавшие пиротехнические изделия.

Всё это может привести к несчастному случаю.

К сожалению, правила знают все, а ожоги, всё равно, случаются. За прошлый год в Беларуси от пиротехники пострадали 30 человек, из них 9 детей.

Анастасия Швайбович:
В преддверии новогодних праздников, в этот период, к сожалению, случаются несчастные случаи. Поэтому хотелось бы обратиться к нашим гражданам, чтобы они были предельно внимательны. И, конечно, использовать пиротехнические изделия должны родители, взрослые, а не дети.

Любите  петарды – уважайте технику безопасности!  Проведите эти праздники с родными и близкими, а не в палатах больницы скорой помощи.

Счастливого и безопасного Нового года!

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