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Посол Эквадора встретился с белорусскими бизнесменами

24.11.2017 - 09:36

Новости Беларуси. Сотрудничество в сфере торговли, экспорта и туризма. В Минске впервые прошла бизнес-встреча посла Республики Эквадор в нашей стране с представителями белорусских предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной ее целью стал поиск новых деловых партнеров. Государства уже связывает несколько масштабных проектов в строительстве и нефтедобыче. Настало время подключиться бизнесу. Развивающийся рынок Эквадора становится еще более перспективным.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:
Желание эквадорской стороны заключается в том, чтобы белорусские предприниматели и предприятия узнали о тех преимуществах, которые предлагает наша страна. Речь идет об открытых и надежных партнерах. Также предполагается активное участие частных компаний в двусторонних отношениях как залог развития и роста благосостояния Эквадора.

Так, со многими государствами Латинской Америки уже заложен крепкий фундамент сотрудничества. Только за 9 месяцев этого года сумма товарооборота превысила 73 миллиона долларов. К слову, в этом году Беларусь и Эквадор отметили 25-летие установления дипломатических отношений. Уже реализуется ряд бизнес-проектов – от поставки в нашу страну какао, бананов и роз до добычи нефти на территории Эквадора.

Посол Эквадора встретился с белорусскими бизнесменами

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