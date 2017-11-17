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Посол Ирана в Беларуси поблагодарил всех, кто оставил запись в книге соболезнований

17.11.2017 - 14:29

Новости Беларуси. Книга соболезнований жертвам разрушительного землетрясения открыта 17 ноября в посольстве Ирана в Минске. Выразить слова сочувствия и скорби родным и близким погибших и самим пострадавшим приходят главы дипмиссий, аккредитованные в Беларуси, чиновники, а также простые граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Те, кто не смог приехать сегодня, присылают письма со словами поддержки.

Ангелина Филипович:
Мы выражаем глубокие соболезнования всему иранскому народу от лица всех белорусов и желаем скорейшего восстановления стране.

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:
От своего имени и имени народа Ирана хочу поблагодарить всех, кто сегодня оставил запись в книге соболезнований. Мы просим Бога, чтобы он посылал нам больше радостных событий для встречи. Несколько дней прошло с трагедии. Спасатели и местные жители до сих пор разбирают завалы.

Оставить запись еще можно с 14:30 до 17:30. Тем временем ситуация в самом Иране по-прежнему сложная. Десятки тысяч жителей остаются в палаточных лагерях. Многие нуждаются в медицинской помощи. Ученые признали землетрясение сильнейшим в этом регионе за последние 60 лет. Трагедия унесла жизни более пятисот человек.

 

 

Посол Ирана в Беларуси поблагодарил всех, кто оставил запись в книге соболезнований

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