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Посол Исландии: «В целом, считаю, что во многом мы похожи на Беларусь»

25.07.2017 - 21:54

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республике Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Посол Исландии: «Мы имеем значительный товарооборот с Беларусью, и я бы сказала, что это заслуга Александра Мошенского»

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