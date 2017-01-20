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Посол Китайской Народной Республики в эксклюзивном интервью СТВ

20.01.2017 - 20:52

Новости Беларуси. Дружба в четверть века. Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая 25 лет. За это время страны стали надежными стратегическими партнерами в различных сферах. От экономики до образования и науки. Реализуются глобальные инвестиционные проекты, такие как индустриальный парк «Великий камень». Растет и кредитная поддержка со стороны Китая.

Интенсивно прибавляют Минск и Пекин в совместном товарообороте. Лидеры стран регулярно встречаются. А в дипломатическом лексиконе даже появился новый термин «всепогодная дружба». Что еще объединяет Беларусь и КНР, рассказал посол Китая в эксклюзивном интервью.

Поздравляю вас такой большой датой. Четверть века для дипломатии – это много или мало?

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
И много, и мало. Я тоже хочу поздравить вас, потому что это наш общий праздник общий юбилей. Мы будем развивать дружбу и вместе создавать общество единой судьбы и общих интересов. Белорусов мы считаем самыми близкими друзьями, добрыми друзьями. И можно даже сказать, что белорусы – наши «железные» друзья. Мы всегда поддерживаем друг друга в том, что касается важных интересов нашей страны. Сейчас самый лучший период в истории наших отношений.

Такая метафора – «всепогодная дружба». Но ведь многое зависит от личного контакта.

Цуй Цимин:
Самое важное, что у наших лидеров – личная дружба и рабочие связи. Они ежегодно встречаются.

Значит есть о чем говорить, много проектов совместных.

Цуй Цимин:
Много. Основные – это наше финансовое сотрудничество и модернизация вашей промышленности.

К 25-летию дипломатических отношений была издана книга «Беларусь глазами китайских дипломатов». Если вы выписали свою главу, что бы вам хотелось рассказать о Беларуси?

Цуй Цимин:
Беларусь особенно после избрания Президента Александра Лукашенко обрела долговременную политическую стабильность. Кроме того, Беларусь – чистая страна. И в городе, и в деревне очень чисто. Население добродушное. У Беларуси мирная внешняя политика.

Как и в Китае, пожалуй, политика «мягкой силы».

Цуй Цимин:
Да. Хотя мы разные, но мы вместе. Вы знаете, в Китае есть панда, которая ест бамбук. У вас есть зубр, он тоже ест траву. И характер у него мягкий. Неагрессивный, любит мир и покой.

В нерабочее время вас можно увидеть в Минске с семьей, например, в парке?

Цуй Цимин:
Я очень люблю вашу природу и в выходные я обычно за городом отдыхаю со своей супругой. Я люблю собирать одуванчики. Это китайская медицина.

Скоро китайский Новый год вы его в Беларуси встречаете?

Цуй Цимин:
Да, здесь. Традиционное блюдо – пельмени, я буду вместе с коллегами готовить.

Посол Китайской Народной Республики в эксклюзивном интервью СТВ

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