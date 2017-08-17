Посольство Беларуси в Испании уточняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне белорусы

Новости Испании. В Испании фургон въехал в толпу людей. Как нам сообщили в белорусском консульстве в Испании, сейчас наши дипломаты установили контакт с местной полицией, чтобы выяснить, если ли среди пострадавших граждане Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот момент известно, что на улице Рамбла проводится спецоперация.

По неподтвержденным пока данным, несколько вооруженных человек забаррикадировались в одном из ресторанов и удерживают заложников. Очевидцы говорят, что слышали выстрелы. Появилась информация об одном погибшем. Около 20 человек ранены.