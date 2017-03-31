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Посольство Франции передало научно-технической библиотеке Беларуси книги и фотографии, посвященные индустрии высоких технологий

31.03.2017 - 09:03

Новости Беларуси. Ценная коллекция. Посольство Франции передало в дар научно-технической библиотеке Беларуси 24 книги, а также снимки французского фотографа Антуана Гонэна, посвященные индустрии высоких технологий. Дипломатические отношения между Францией и нашей страной существуют почти 25 лет. В течение долгого времени совместно реализовывались проекты в области архитектуры, моды, климатических изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Косовский, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Это книги самого различного направления: и по технике, и по экономике, и по культуре. Мы рассматриваем это как первый кирпичик того, что мы дальше будем продолжать, и успешно, наше научное, научно-техническое и инновационное сотрудничество.

Выставку книг, подаренных посольством Франции, покажут также в пяти областных филиалах библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Франции передало научно-технической библиотеке Беларуси книги и фотографии, посвященные индустрии высоких технологий

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