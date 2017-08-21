новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Посольство США в России отменяет прием заявлений на визы от граждан Беларуси

21.08.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Ранее этим занимались в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь, как следует из сообщения на сайте посольства США, белорусам рекомендуют записываться на собеседование для получения неиммиграционных виз в посольства в Варшаве, Киеве или Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в связи с ограничением российской стороной численности сотрудников американской дипломатической миссии процедура выдачи виз США в российских городах, кроме Москвы, будет приостановлена.

Посольство США в России отменяет прием заявлений на визы от граждан Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Спецпредставитель США по Украине прибывает в Беларусь 21 августа
Спецпредставитель США по Украине прибывает в Беларусь 21 августа
Почему Америке нужен был Трамп и что связывает Моргулиса с Евтушенко?
Майкл Моргулис о политике Трампа: «Исходя из его позиций, будут улучшения в отношениях с Беларусью»
Реакция Трампа на рассказ о Беларуси: «Говорит своей жене: «Это же недалеко от твоей страны»
Майкл Моргулис: «В геополитическом смысле Беларусь важна не только для Европы, но и для Америки»
Майкл Моргулис: «В геополитическом смысле Беларусь важна не только для Европы, но и для Америки»
Павел Шидловский: США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси
Павел Шидловский: США поддерживают суверенитет и независимость Беларуси
Роджер Уикер – Александру Лукашенко: Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа
Роджер Уикер – Александру Лукашенко: Я вижу определенные возможности для сотрудничества с новой администрацией господина Трампа
«Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует»: Александр Лукашенко на встрече с делегатами из Конгресса США
«Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует»: Александр Лукашенко на встрече с делегатами из Конгресса США
Все новости по теме Беларусь-США
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru