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Постижер Александра Пшонко – о том, как превратиться из брюнетки в блондинку и сделать волосы густыми и длинными

22.01.2017 - 15:09

Начало нового года – время перемен. Все готовы экспериментировать и меняться. О том, как мгновенно превратиться из брюнетки в блондинку или сделать волосы густыми и длинными, знает постижер Александра Пшонко.

Натуральные парики отличаются друг от друга не только цветом волос и прической, но и технологией изготовления – ручной или машинной. Если вы любите прически с выраженным пробором, обратите внимание на тонкую основу из натуральных материалов, имитирующую кожу головы. Принимаются волосы у населения длиной 30 см. Это минимум, который необходим для работы, потому что в процессе они укорачиваются еще больше. Постижер их тщательно просматривает, моет, сушит, связывает в пучки и хранит в картонных коробках, чтобы они могли «дышать».

Александра Пшонко, постижер:
По долговечности натур парик служит гораздо дольше, чем искусственный. Почему? Во-первых, натуральный волос. Со временем он, конечно, сечется, как и наши волосы, но мы всегда, когда остригаем парик, оставляем его немножечко длиннее, чтобы у человека была возможность со временем раз в год корректировать стрижку.

Хотите ли вы добавить пряди, по щелчку отрастить себе косу или челку – мастер поможет подобрать вам подходящий образ.

За париком из натуральных волос нужно ухаживать как за своими волосами: мыть с шампунем и бальзамом, чтобы волосы дольше сохранялись эластичными и шелковистыми.

Александра Пшонко, постижер:
Натуральные парики можно укладывать на плойку, пользоваться лаком. Также можно красить, что немаловажно, так как со временем при носке, при попадании прямых солнечных лучей они точно так же выгорают, как и наши волосы. Вот, к примеру, этот парик. На нем выполнена химическая завивка. Сама стрижка «сесон» и, чтобы он дольше держал такую укладку либо нужно было подбирать волос волнистый, либо на нем выполняется химическая завивка, и вот, укладка сохраняется.

Такой парик вам прослужит лет так 5, а при щепетильном уходе за ним и гораздо дольше.

На изготовление одного парика необходимо около 260 г невычесанных волос и 2-3 недели работы. Это очень трудоемкий процесс, ведь все делается вручную, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Александра Пшонко, постижер:
Когда мы покупаем волос у населения, мы его сначала вычесываем для того, чтобы обработать и складировать. В любом случае у основания есть коротенькие волосики, которые в работу не идут, и, если плохо вычесать волос, то потом он будет подбивать изделие.

Если природа не наградила пышной копной волос, парик – хорошая альтернатива, – говорит постижер Александра Пшонко. И не бойтесь экспериментировать.

Парики

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