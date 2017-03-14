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Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина выдвинута на пост генсека Организации

14.03.2017 - 20:21

Новости Беларуси. Постоянный представитель Беларуси при ОБСЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в Австрии Елена Купчина выдвинута кандидатом на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Всего претендентов пять.

14 марта в Вене прошли первые слушания, в ходе которых они представили свое видение будущего ОБСЕ.

Как подчеркнули в МИД Беларуси, решение о выдвижении представителя нашей страны продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ. В ситуации острых региональных конфликтов, роста противоречий между мировыми игроками роль этой Организации в Европе снова крайне важна.

Нынешний генсек ОБСЕ занимает этот пост с июня 2011 года. Срок его полномочий истекает через три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

ОБСЕ

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