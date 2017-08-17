Построили буквально за шесть месяцев: в Клецке открыли новый участок объездной трассы

Новости Беларуси. «Кольцевую» начали строить несколько лет назад с целью разгрузки внутренних дорог райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Длина пути 8 километров. По нему пустят транзитный транспорт и большегруз. Это будет очень удобно: автомобили смогут миновать Клецк, двигаясь к Бресту и границы, а городские дороги избавятся от излишней нагрузки и станут более безопасными.

Новый участок объездной трассы обошелся району почти в 600 тысяч рублей.

Причем из государственного бюджета не брали ни копейки: проект реализовали за счет поступлений от транспортного налога и собственных средств Клецкого дорожно-строительного управления.

Геннадий Соловей, глава Клецкого райисполкома:

Полтора километра построили буквально за шесть месяцев. Мы привлекли все трудовые ресурсы. Наши сельхозорганизации должны нашему ДРСУ, поэтому мы за счет этого, конечно, мы их привлеки. Они работали, используя свои материально-технические ресурсы, в частности, транспортные средства. Ну и, конечно, те средства, которые были выделены, мы в первую очередь направили сюда, чтобы максимально быстро построить дорогу.