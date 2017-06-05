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Поступал из маленького города Столбцы, дабы обосноваться в столице: как Сергей Лапковский не стал менеджером спорта и туризма

05.06.2017 - 21:04

Новости Беларуси. Солист группы «Цвет алоэ» во время ток-шоу «Что происходит» рассказал, как поступал в ВУЗ.

Певец Сергей Лапковский. По образованию Вы – менеджер спорта и туризма.

Сергей Лапковский, солист группы «Цвет алоэ»:
Да.

И, в итоге, в общем-то, глядя на Вас – никакой Вы не менеджер спорта и туризма. Для чего Вы тогда пошли в этот университет? Потратили время, государственные деньги, наверное, или деньги своих родителей.

Сергей Лапковский:
Я закончил университет, 5 курсов отучился. Но, в первую очередь, я поступал из маленького города Столбцы в Минск, дабы обосноваться в столице. Это, в первую очередь. А для меня изначально большая цель была – это достигнуть сцены, стать музыкантом профессиональным.

Образование же я получил не то, которое хотел.

Потому что изначально я поступал в Институт культуры, к сожалению, провалил экзамен и выбрал педагогическое образование.

То есть, тот самый случай, о котором говорят: «Лишь бы поступить».

Сергей Лапковский:
Тогда была тенденция модная – менеджер спорта и туризма. В принципе, это недалёкий 2002 год. Казалось, что это очень перспективно. И я, в принципе, рассматривал, мне было очень интересно. Но так совпало, что на протяжении всех пяти лет я профессионально занимался музыкой и вот тогда, когда подошёл черёд получать диплом, я уже появился на большой сцене, и это предрешило всю мою дорогу.   

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