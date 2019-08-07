Поступившие до 10 августа в вуз призывники могут получить отсрочку от службы в армии
Новости Беларуси. После указанной даты вступают в силу новые правила призыва – по ним отсрочка для получения образования дается лишь раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обучающимся студент становится с момента зачисления, издания приказа и заключения договора. При этом надо понимать, что призывать в армию или давать отсрочку молодому человеку имеет право только призывная комиссия. И для принятия такого решения понадобится полный пакет документов.
Андрей Мурашов, консультант 1-го управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
В данном вопросе, чтобы не было двояких каких-то толкований и непонимания у призывных комиссий, как поступать, заинтересованными государственными органами выработано единое мнение.
Оно заключается в том, что граждане, которые приняты или зачислены в учреждение образования установленным порядком до 10 августа, то есть до вступления в силу нового закона, имеют право на отсрочку для продолжения образования по действующему закону.
В Министерстве обороны подчеркнули: в случае неточностей либо сомнений у призывной комиссии решение должно приниматься в пользу призывника согласно директиве Президента.
Изменения в законы по вопросам военной службы. Рассказываем, как это будет работать теперь
В Вооружённых Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений ракетных войск
Новости Беларуси. Ответственный период для тех, кто получил военную квалификацию и кого команда «К бою!» не застала врасплох. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боеготовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 июля осиповичские ракетчики произвели осмотр техники и вооружения, совершили дозаправку и приготовились к маршу в назначенный район. Там с военнослужащими пройдут занятия по управлению ракетными ударами. А венцом проверки станет уничтожение обнаруженных целей условного противника.
Максим Абрамович, подполковник, командир отдельного ракетного дивизиона 465 ракетной бригады:
Личный состав некоторые задачи выполняет уже не в первый раз. Есть, конечно, молодые солдаты, которые только что встали в строй. Тем не менее, действуют отлично. Я думаю, не подведут.
Проверка – одна из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.