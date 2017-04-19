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Посуда и аптечная утварь XVII-XIX веков. В Могилеве при раскопках обнаружены старинные предметы

19.04.2017 - 09:02

Новости Беларуси. Уникальные раритеты прямо под ногами. В Могилеве археологи во время строительства парка обнаружили старинные предметы. Аптечная утварь, фрагменты посуды и элементы интерьера относятся к XVII-XIX векам.

В историческом центре города сейчас ведутся активные строительные работы. Раньше здесь находилась жилая застройка, где проживали зажиточные могилевчане. Земля сохранила фрагменты фундаментов, следы от пожаров и редкие артефакты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Никончик, аспирант Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова:
Тарелка уникальна тем, что таких у нас нет. Первый раз, когда нашли такой фрагмент в таком хорошем состоянии. Здесь изображена гейша. Уникальный мотив, восточный, хотя произведена в Российской империи.

Екатерина Кузина, лаборант кафедры археологии Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова:
Только сейчас мы можем увидеть, что раньше находилось. После того, как работы будут закончены, будут проложены трубы, новая лестница, новый фонтан, и мы уже не сможем узнать, кто здесь жил, что было построено. Поэтому именно сейчас мы изучаем историю этого места.

Археологи уверены, что в земле еще может находиться множество уникальных старинных предметов. Поэтому все траншеи ученые наносят на планы и фотографируют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посуда и аптечная утварь XVII-XIX веков. В Могилеве при раскопках обнаружены старинные предметы

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