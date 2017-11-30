﻿ «Потенциал взаимного инвестирования в наших странах достаточно большой»: замминистра экономики о сотрудничестве Беларуси и Казахстана | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Потенциал взаимного инвестирования в наших странах достаточно большой»: замминистра экономики о сотрудничестве Беларуси и Казахстана

30.11.2017 - 09:32

Новости Беларуси. Упор на инновации и высокие технологии. Беларусь и Казахстан выходят на новый этап сотрудничества. Накануне об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко во время переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особенно приятно отметить, что этот визит дал старт новому этапу двустороннего сотрудничества, отличительными чертами которого станет взаимопроникновение капиталов с упором на инновации и высокие технологии. Это особенность нашей сегодняшней встречи. Высочайшие технологии, завтрашний день, а мы с Казахстаном готовы работать на этот день и устремлены в будущее.

Лидеры двух стран провели встречи в узком и расширенном составах, обсудили развитие торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, укрепления промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и другие перспективные направления. В это же время в Минске состоялся и белорусско-казахстанский бизнес-форум, который собрал около 400 участников. Представители деловых кругов заключили многомиллионные контракты.

Павел Утюпин, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Потенциал взаимного инвестирования в наших странах достаточно большой и обширен во многих отраслях. И в этом отношении необходимо работать. Мы для этого и проводим сегодня мероприятие, чтобы бизнес состыковывался, услышал друг друга, увидел ту поддержку, которая оказывается со стороны глав государств, правительства. И чтобы эти проекты реализовывались.

30 ноября официальный визит в Беларусь Нурсултан Назарбаева продолжится. Ожидается, что он примет участие в саммите ОДКБ.

«Потенциал взаимного инвестирования в наших странах достаточно большой»: замминистра экономики о сотрудничестве Беларуси и Казахстана

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новая страница в отношениях: Беларусь и Казахстан создадут более мощную торгово-экономическую базу
Новая страница в отношениях: Беларусь и Казахстан создадут более мощную торгово-экономическую базу
У нас полное совпадение взглядов: к чему привели переговоры Лукашенко и Назарбаева
У нас полное совпадение взглядов: к чему привели переговоры Лукашенко и Назарбаева
Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Минск
Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Минск
«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну
«В первую очередь, это мастер-класс для казахских специалистов». Профессор Руммо проведет трансплантацию печени от отца к сыну
Александр Лукашенко 29 ноября проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым
Александр Лукашенко 29 ноября проведет переговоры с Нурсултаном Назарбаевым
От инвестиций до транспорта и логистики: какие экономические и политические планы собираются реализовать Беларусь и Казахстан?
От инвестиций до транспорта и логистики: какие экономические и политические планы собираются реализовать Беларусь и Казахстан?
«У Беларуси прекрасный имидж»: посол Казахстана Ергали Булегенов завершает дипломатическую миссию в Беларуси
«У Беларуси прекрасный имидж»: посол Казахстана Ергали Булегенов завершает дипломатическую миссию в Беларуси
Александр Лукашенко проведет официальные переговоры с Нурсултаном Назарбаевым 29 ноября
Александр Лукашенко проведет официальные переговоры с Нурсултаном Назарбаевым 29 ноября
Все новости по теме Беларусь-Казахстан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru