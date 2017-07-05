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Потопы на Немиге: оправдал ли ожидания новый коллектор и почему там нельзя расширить трубы?

05.07.2017 - 21:30

Новости Беларуси. Будет ли сильно затапливать Немигу и дальше, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
3 года назад был введён новый коллектор на Немиге. Оправдал ли он ожидания? Или во время дождей этот участок лучше объезжать?

Юрий Субботин, директор УП «Горремливнесток»:
Новый коллектор, конечно, дал очень существенные результаты и на протяжении 3 лет Немигу не топило до такой степени, чтобы стоял транспорт.

Да, были подтопления – вода поднималась на уровне бордюрного камня, это было, но транспорт даже электрический ходил.

Строительство коллектора позволило убрать, в принципе, сток воды, начиная от Грушевки и в ту сторону, куда пошло. Просто перехватили тот поток, который раньше шёл на Немигу и отвели на улицу Полевую, поэтому это, да, существенно, конечно, повлияло, очень здорово. На протяжении 3 последних лет таких подтоплений, как бывали – что и МЧС там, и по пояс ходили люди – такого ж не было. Эффект есть.

Олег Степанюк:
Да, такого апокалипсиса водного, когда люди пережидали просто на галерее, уже не будет.

Юрий Субботин:
Выпадет, скажем, за полчаса 50 миллиметров – вполне возможно, что и будет. Но, 3 года такого не было.

Раньше, при таких же осадках, Немигу топило и всё стояло.

Олег Степанюк:
Можно ли расширить диаметр труб, чтобы вода стекала быстрее?

Юрий Субботин:
Вот как Вы представляете себе: в центре города расширить диаметр? Это значит – надо убрать трубу, раскопать, вытащить её, положить другую.

Вот на Немиге – очень серьёзный узел у нас в районе Дома моделей, где путепровод.

Там 5 труб больших, диаметром в 2 тысячи, 1 800, метр, стекают в две двухметровые коллектора «Центр». Там получается эффект бутылки, горлышка бутылки. Много течёт, а там булькает понемножку. Глубина там – 17 метров. Каким образом там можно поменять трубы? Пока будет всё так.  

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