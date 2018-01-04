﻿ Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и пробки на дорогах: шторм «Элеонора» пронесся по Европе | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и пробки на дорогах: шторм «Элеонора» пронесся по Европе

04.01.2018 - 10:36

Новости мира. По всей Европе устраняют последствия мощных штормов. Накануне непогода парализовала Францию, Германию, Великобританию и Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картина во всех этих странах приблизительно одна: сильный ветер, обильные осадки, поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и многокилометровые пробки на дорогах. Буря «Элеонора», которая бушевала на территории Франции, привела к гибели как минимум одного человека. Еще около 20 получили различные травмы.

В пострадавших районах активно трудятся спасательные и аварийные бригады. Десятки тысяч рабочих и сотни единиц спецтехники пытаются восстановить привычный ритм жизни крупных и маленьких городов.

Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и пробки на дорогах: шторм «Элеонора» пронесся по Европе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение
Густой туман окутал Индию: парализовано транспортное сообщение
Фотофакт: арктический циклон принес невиданные морозы в Северную Америку
Фотофакт: арктический циклон принес невиданные морозы в Северную Америку
Не работают ТЦ, школы, железнодорожное депо: штат Пенсильвания засыпало снегом
Не работают ТЦ, школы, железнодорожное депо: штат Пенсильвания засыпало снегом
Ветер буквально сметал прохожих с тротуаров: снегопад обрушился на Японию
Ветер буквально сметал прохожих с тротуаров: снегопад обрушился на Японию
Теплый декабрь: в Москве побит температурный рекорд за 140 лет метеонаблюдений
Теплый декабрь: в Москве побит температурный рекорд за 140 лет метеонаблюдений
Стихия обрушилась на город Сиракузы в штате Нью-Йорк: фотофакт
Стихия обрушилась на город Сиракузы в штате Нью-Йорк: фотофакт
Дожди, переходящие в мокрый снег, накрыли Крым. Растет число аварий
Дожди, переходящие в мокрый снег, накрыли Крым. Растет число аварий
Режим ЧС может быть введен в сельскохозяйственной отрасли Латвии
Режим ЧС может быть введен в сельскохозяйственной отрасли Латвии
Все новости по теме Погода
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru