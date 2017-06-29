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Повалены сотни деревьев, затоплены улицы: Вильнюс 29 июня превратился в Венецию

29.06.2017 - 18:23

Новости Литвы. Непогода обрушилась на литовскую столицу. Из-за сильного ливня затоплены многие улицы. Нарушена работа светофоров. Движение транспорта невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, в районе Вильнюса выпало 55 мм осадков, что считается стихийным явлением. Шквалистым ветром повалены сотни деревьев. Это привело к обрывам на линиях электропередачи. Без света остались свыше 7 тысяч человек. В устранении последствий стихии задействованы 20 оперативных команд.

Повалены сотни деревьев, затоплены улицы: Вильнюс 29 июня превратился в Венецию

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