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Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров

19.01.2017 - 20:30

Новости Беларуси. Паровая завеса: Партизанский проспект словно окутало облако. На одной из главных улиц столицы произошел прорыв теплотрассы. Видимость снизилась до нескольких метров, причиной оказалось повреждение тепловой сети.

Клубы пара были настолько мощными, что проезжающим водителям и пешеходам пришлось передвигаться буквально вслепую.

Поврежденный участок систем отопления был перекрыт, а жилфонд в этом районе переключили на другие магистрали и источники тепла. Так что температура в квартирах минчан не понизилась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причиной инцидента по предварительной версии стал износ трубы.

Андрей Жешко, заместитель главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
 Нас произошло повреждение по улице Бехтерева. В течении двух часов нам удалось локализовать и перезапитать всех потребителей. Сейчас мы их переключили на зону минской ТЭЦ-2 и запитали от другой магистрали. На все действия им понадобилось 2 часа.

Больше фото здесь.

Повреждение тепловой сети: видимость на Партизанском проспекте снизилась до нескольких метров

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